Мурманск, , 14:52 — REGNUM Мурманский телеканал «ТВ-21» массово покидают сотрудники, несогласные с редакционной и административной политикой руководства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили представители телекомпании.

«Сегодня уволилось четыре человека, ранее ушли по сокращению 11 сотрудников, ещё семеро — по собственному желанию», — сообщила одна из сотрудниц телеканала.

В ближайшее время, как пишут местные СМИ, телеканал покинет и его директор Светлана Солдатова.

«Мы боролись полтора года, — заявила сотрудница телекомпании. — Нам обещали увеличение зарплаты и условий труда, а вместо этого мы получили ужесточение графика, дополнительные обязанности за те же деньги», — рассказала представитель ТВ-21.

По информации сотрудников телекомпании, руководство ТВ-21 запланировало сокращение сотрудников отдела рекламы и дизайнеров.