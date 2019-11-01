Москва, , 14:49 — REGNUM Зима ещё не скоро войдет в свои права на Европейской части России, однако при этом не стоит ждать повторения тёплой погоды. Об этом 1 ноября сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам главы Гидрометцентра, европейская часть России ещё находится в состоянии предзимья.

«В Москве устойчивый переход через ноль градусов происходит только в конце первой декады ноября, а устойчивый снежный покров формируется 28−29 ноября, поэтому до зимы все-таки еще далеко», — заявил Вильфанд.

Также он отметил, что, хотя температура в ноябре на европейской части будет выше обычной нормы для этого времени года, не стоит ждать повторения «тёплой и ласковой» погоды.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Московской области из-за осадков и гололедицы продлили «желтый» уровень погодной опасности.