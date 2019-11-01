Варшава, , 14:43 — REGNUM Журналисты польского издания polskatimes.pl позвонили по объявлению, которое предлагает получение украинского водительского удостоверения без экзаменов, в течение 12 дней, не выезжая из Польши.

«Не стоит тратить время и деньги на получение польского водительского удостоверения, потому что украинские экзаменаторы готовы к сотрудничеству», — гласит объявление в Facebook. Податель объявления уточняет, что не отвечает на СМС или сообщения в мессенджерах, только по телефону.

Как выяснилось, для получения украинского водительского удостоверения заказчику не нужно производить никаких действий, кроме оплаты и сообщения своих данных. Удостоверение будет готово через 12 дней. Стоимость — 2800 злотых (около 730 долларов). 2000 (520 долларов) — авансом, остальные — при получении. Как выяснили журналисты, счёт для перечисления денег — в голландском банке.

Человек, представившийся М., утверждает, что удостоверение будет подлинным, и никаких проблем в Польше с ним не будет.

Как пояснила пресс-секретарь начальника полиции Быдгощ подинспектор Моника Хлебич, украинское водительское удостоверение действительно в Польше. Более того, с таким удостоверением может ездить даже гражданин Польши, если имеет постоянное место проживания на Украине.

При этом польская дорожная полиция при остановке водителя с украинским удостоверением не может проверить его подлинность, так как у польской полиции отсутствует доступ к базе данных украинской автоинспекции.

Другое дело, если обладатель фальшивого украинского удостоверения попытается получить на его основании польское удостоверение. В таком случае польская полиция обязательно связывается с украинской для выяснения подлинности документа. За подачу фальшивых документов в Польше предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.