Екатеринбург, , 14:50 — REGNUM Музей великого русского писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге не станут передвигать для возведения храма Святой Екатерины. Об этом заявил директор Фонда Святой Екатерины Александр Андреев, сообщает ИА Znak.

По словам руководителя, он обсуждал судьбу музея с главой городского управления культуры Ильёй Марковым. Андреев официально опроверг слухи о возможном переносе музея, заявив, что они «не имеют под собой никакого основания».

»Музей останется на прежнем месте», — добавил глава фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии Екатеринбурга заявили, что ведут переговоры с фондом Святой Екатерины о реновации Литературного квартала города. Рядом с кварталом будет построен храм Святой Екатерины.

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