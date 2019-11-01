Санкт-Петербург, , 14:46 — REGNUM В Петербурге вынесен приговор водителю автомобиля Hummer, попавшему в поле зрения правоохранительных органов после резонансного случая неадекватного вождения. Позднее мужчину изобличили в сексуальных надругательствах по отношению к своему ребенку и изготовлении порнографии. Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима, сообщает 1 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, 56-летний Игорь Смирнов оказался на скамье подсудимых в результате целого ряда обстоятельств. Впервые он привлек к себе внимание в мае 2018 года, когда протаранил своим внедорожником автомобиль своего соседа, чью манеру парковаться он счел неправильной. В тот момент вместе с ним в машине находились его дети и беременная 25-летняя жена.

Именно благодаря ей Смирновым вновь заинтересовались правоохранители. Женщина случайно обнаружила на компьютере папку с видеозаписями и фотографиями, на которых ее муж совершает преступные действия со своей малолетней дочкой.

В пятницу, 1 ноября 2019 года, Московский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении подсудимого. Суд признал его виновным в совершении девяти эпизодов, классифицируемых Уголовным кодексом РФ как «насильственные действия сексуального характера по отношению к лицам, не достигшим 14-летнего возраста», девяти эпизодов использования несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, а также в умышленном уничтожении или повреждении имущества из хулиганских побуждений.

«Смирнов вину признал в полном объеме. Суду сообщил, что раскаивается», — отмечают в пресс-службе.

Несмотря на это, Игорь Смирнов признан виновным и ближайшие 17 лет проведет в колонии строгого режима.

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