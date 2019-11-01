Чебоксары, , 14:36 — REGNUM В России продолжается подготовка к Всероссийской переписи населения, которая состоится в октябре 2020 года. В Росстате проанализировали возрастной состав населения страны и пришли к выводу, что за 90 лет выросло число бабушек и дедушек, а число внуков сократилось почти в семь раз, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

В настоящее время на 1 тыс. жителей в возрасте от 15 до 59 лет приходится 360 пожилых (то есть на трёх взрослых приходится один житель преклонного возраста). При этом за последние 90 лет среднее число внуков у бабушек и дедушек сократилось в России почти в 6,7 раза: если в 1926 году на 100 бабушек и дедушек было 542 внука, то к 2019 году упало до 81.

Эксперты связывают это с ростом числа пожилых людей, что происходит во многих странах мира, а также демографическими тенденциями. В частности, после войны был резкий рост рождаемости, а в 1960—1970 годах последовал спад. Но наибольший демографический провал пришёлся на 1990-е годы — поэтому молодых людей, которые сейчас вступают в детородный возраст, меньше, чем ранее.

«Избыток бабушек и дефицит внуков, выражаясь экономическими терминами», — отмечает заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Егорова.

На это накладываются социокультурные факторы: в частности, рождение первого ребёнка молодые семьи откладывают на более поздние сроки. По словам Егоровой, «волны роста и спада будут продолжаться и в будущем, но в целом рождаемость будет снижаться».

По данным Росстата, в начале 2019 года в стране проживало 146,8 млн человек, из них 68,1 млн мужчин и 78,7 млн женщин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийская перепись населения состоится с 1 по 31 октября 2020 года на всей территории страны в 12-й раз. Существенные изменения произойдут в перечне вопросов переписных листов. Переписи являются источником данных о численности, занятости, уровне образования и национальном составе населения страны. Многие вопросы изучаются только при проведении переписей населения.

Напомним, по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года общая численность населения составила 142 857 тыс. человек. По сравнению с 2002 годом население России сократилось на 2 310 тыс. человек (или на 1,6%). В 2010 году по сравнению с 2002 годом численность населения сократилась в 62 регионах, наиболее значительно уменьшилась численность населения в Магаданской области (14%), Псковской области и Коми (по 11,5%). В 21 регионе численность населения возросла, более всего — в Чечне (на 15%), Дагестане (на 13%).