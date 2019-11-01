Ставрополь, , 14:39 — REGNUM На Ставрополье завершилось судебное разбирательство в отношении бывшего полпреда губернатора края Андрея Уткина по делу о мошенничестве. Экс-чиновника признали виновным и приговорили к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. рублей, пишет 1 ноября «Комсомольская правда».

Установлено, что Уткин узнал о возбуждении уголовных дел против одного состоятельного жителя Ставропольского края и решил на этом заработать. Он вместе с еще двумя подозреваемыми стал требовать у мужчины 3 млн рублей якобы для передачи взятки правоохранителям за прекращение уголовного преследования.

Злоумышленники успели заполучить 2 млн рублей, а при передаче третьей части денег их задержали силовики. Андрей Уткин свою вину не признал. Расследование в отношении двух других фигурантов дела выделено в отдельное производство.

Как сообщало ИА REGNUM, политическую карьеру Уткин начал в середине 90-х годов. С тех пор он занимал должности первого заместителя главы города Ставрополя, руководителя одного из управлений администрации Промышленного района, был депутатом и городского, и краевого парламентов.

С 2014 по 2016 годы осужденный курировал восточные территории Ставрополья на посту полномочного представителя губернатора региона. Был арестован в декабре 2017 года.

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