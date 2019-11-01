1 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

Санкт-Петербург, , 15:18 — REGNUM В начале сентября 2019 года в Санкт-Петербурге торжественной церемонией в присутствии высокопоставленных гостей открыли филиал Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ.

Филиал пансиона воспитанниц Министерства обороны России на Бычьем острове Дарья Драй © ИА REGNUM

Филиал пансиона воспитанниц Министерства обороны России на Бычьем острове Дарья Драй © ИА REGNUM

Городу и воспитанницам преподнесли новое здание, возведенное в соответствии с новейшими веяниями стиля хайтек. Построенный в кратчайшие сроки образовательный комплекс гармонично сочетается и с находящимся в непосредственной близости стадионом «Газпром Арена», и с задающим тон панораме Финского залива небоскребом «Лахта центра», и с урбанистическими виадуками Западного скоростного диаметра. Новый комплекс должен стать не только образцовым учебным заведением, но и примером того, как в Санкт-Петербурге, славном своей архитектурой, можно создавать и новые шедевры…

Филиал пансиона воспитанниц Министерства обороны России на Бычьем острове Дарья Драй © ИА REGNUM

Филиал пансиона воспитанниц Министерства обороны России на Бычьем острове Дарья Драй © ИА REGNUM Филиал пансиона воспитанниц Министерства обороны России на Бычьем острове Дарья Драй © ИА REGNUM

Филиал пансиона воспитанниц Министерства обороны России на Бычьем острове Дарья Драй © ИА REGNUM

Филиал пансиона воспитанниц Министерства обороны России на Бычьем острове Дарья Драй © ИА REGNUM Филиал пансиона воспитанниц Министерства обороны России на Бычьем острове Дарья Драй © ИА REGNUM

Однако, помимо контраста архитектуры XXI века и архитектуры века XIX, которой полон исторический центр Северной столицы, здание Пансиона подчеркивает и еще один, куда менее приятный контраст. Он создается между заботой оборонного ведомства о новом и дорогом ‑ и пренебрежением к тому, что в министерстве, по-видимому, считают старым и ненужным, а именно — к находящимся в эксплуатации Минобороны памятникам архитектуры и объектам культурного наследия Санкт-Петербурга.

Филиал пансиона воспитанниц Министерства обороны России на Бычьем острове Дарья Драй © ИА REGNUM

Филиал пансиона воспитанниц Министерства обороны России на Бычьем острове Дарья Драй © ИА REGNUM

В объектив фотокорреспондента ИА REGNUM попали лишь несколько зданий, находящихся в культурном и туристическом центре города или близких к нему, однако и их состояние дает представление об отношении военных чиновников к культурному наследию Северной столицы.

…Небольшое путешествие по «военно-культурным» объектам Петербурга началось в самом центре города — на Дворцовой площади. Здесь, в месте, где считает своим долгом сфотографироваться каждый гость Северной столицы, расположены два здания, долгая история которых всегда была связана с военным ведомством. Это здание Главного Штаба, возведенное в 1819—1829 гг. именитым архитектором Карлом Росси, и здание Штаба Гвардейского корпуса, построенное в 1837—1843 гг. выдающимся архитектором Александром Брюлловым. Оба здания выполнены в стиле классицизма, оба признаны памятниками архитектуры, оба эксплуатируются штабом Западного военного округа… и оба находятся в плачевном состоянии.

Здание Главного Штаба (Штаб ЗВО) Дарья Драй © ИА REGNUM

Барельеф на здании Штаба Гвардейского Корпуса (штаб МТО ЗВО) Дарья Драй © ИА REGNUM

Здание Главного штаба в его современном состоянии являет собой пример единства противоположностей, ведь недавно отреставрированная и сияющая новёхонькой краской часть фасада без всякого предупреждения сменяется фасадом неухоженным, частично закрытым зеленой защитной сеткой и густо «украшенным» трещинами и грязными разводами.

Здание Главного Штаба (Штаб ЗВО) Дарья Драй © ИА REGNUM

Здание Главного Штаба (Штаб ЗВО) Дарья Драй © ИА REGNUM Здание Главного Штаба (Штаб ЗВО) Дарья Драй © ИА REGNUM

Здание Главного Штаба (Штаб ЗВО) Дарья Драй © ИА REGNUM Здание Главного Штаба (Штаб ЗВО) Дарья Драй © ИА REGNUM

Здание же Штаба Гвардейского корпуса куда более однозначно. Его как будто вовсе лет двадцать-тридцать не касалась рука реставратора: разбитая лепнина, выцветшая краска грязно-болотного цвета, облупившиеся водосточные трубы создают уникальное сочетание с находящимся всего в паре десятков метров Зимним дворцом, который содержится в почти идеальном состоянии.

Штаб Гвардейского Корпуса (штаб МТО ЗВО) Дарья Драй © ИА REGNUM

Штаб Гвардейского Корпуса (штаб МТО ЗВО) Дарья Драй © ИА REGNUM Штаб Гвардейского Корпуса (штаб МТО ЗВО) Дарья Драй © ИА REGNUM

Штаб Гвардейского Корпуса (штаб МТО ЗВО) Дарья Драй © ИА REGNUM

Штаб Гвардейского Корпуса (штаб МТО ЗВО) Дарья Драй © ИА REGNUM Штаб Гвардейского Корпуса (штаб МТО ЗВО) Дарья Драй © ИА REGNUM

Штаб Гвардейского Корпуса (штаб МТО ЗВО) Дарья Драй © ИА REGNUM

Продолжение осмотра «достопримечательных» военных объектов продолжилось архитектурным ансамблем Михайловского дворца — еще одного центра притяжения туристов. Здесь, в соответствии с проектом ансамбля авторства того же Росси, в 1821—1826 гг. архитектором Андреем Михайловым был построен Ордонансгауз — здание, которое и поныне выполняет все те же функции военной комендатуры.

Ордонансгауз (комендантское управление) (военная комендатура) Дарья Драй © ИА REGNUM

Ордонансгауз (комендантское управление) (военная комендатура) Дарья Драй © ИА REGNUM Ордонансгауз (комендантское управление) (военная комендатура) Дарья Драй © ИА REGNUM

При взгляде на этот объект культурного наследия открывается уже знакомая картина: состояние фасада резко контрастирует с находящимся прямо напротив музейным комплексом, с которым оно как раз и должно гармонировать, по задумке архитекторов XIX века. И контраст этот вызван явным отсутствием внимания к внешнему виду здания комендатуры — облупившаяся краска и многолетний слой грязи явно свидетельствуют: то, что происходит внутри этого строения, куда менее важно, чем образование воспитанниц Министерства обороны.

Дверь Ордонансгауза (комендантское управление) (военная комендатура) Дарья Драй © ИА REGNUM

Дверь Ордонансгауза (комендантское управление) (военная комендатура) Дарья Драй © ИА REGNUM Дверь Ордонансгауза (комендантское управление) (военная комендатура) Дарья Драй © ИА REGNUM

После знакомства с принадлежащими военным зданиями в туристическом центре города стало любопытно узнать, в каком состоянии министерством содержатся культурно значимые объекты, не находящиеся в объективе фотоаппаратов гостей города. Особое внимание привлекло здание Обуховской больницы, построенное еще в конце XVIII века и впоследствии неоднократно перестраивавшееся.

Обуховская больница (Военный госпиталь) Дарья Драй © ИА REGNUM

Обуховская больница (Военный госпиталь) Дарья Драй © ИА REGNUM Обуховская больница (Военный госпиталь) Дарья Драй © ИА REGNUM

Обуховская больница (Военный госпиталь) Дарья Драй © ИА REGNUM

Обуховская больница (Военный госпиталь) Дарья Драй © ИА REGNUM

Главное здание одной из первых в России городских больниц и прилегающий к нему Лечебный корпус в память принца П.Г. Ольденбургского признаны памятниками культуры, находятся недалеко от культурного центра города и… «радуют» прохожих зрелищем выбитых окон, заколоченных жестяными листами дверей, оголенной кирпичной кладки и даже прорастающими из щелей кустиками.

Единственными признаками, говорящими о том, что принадлежащее Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова здание не заброшено, являются новехонькие стеклопакеты, установленные то тут то там, без всякого порядка и единообразия. Как и на предыдущих объектах, мысль о сравнительной незначительности этого учреждения по сравнению с Пансионом воспитанниц возникает сама собой.

Корпус в память принца Ольденбургского (Военный госпиталь) Дарья Драй © ИА REGNUM

Корпус в память принца Ольденбургского (Военный госпиталь) Дарья Драй © ИА REGNUM

Контрольно-пропускной пункт военного городка Дарья Драй © ИА REGNUM Контрольно-пропускной пункт военного городка Дарья Драй © ИА REGNUM

Корпус в память принца Ольденбургского (Военный госпиталь) Дарья Драй © ИА REGNUM Корпус в память принца Ольденбургского (Военный госпиталь) Дарья Драй © ИА REGNUM

Неизбежно встаёт вопрос: неужели только нам виден этот разительный контраст между отношением к новому и старому? Неужели он не заботит ни чиновников Министерства обороны, так много уделяющих внимание историческому наследию на словах, ни других высокопоставленных лиц, связанных с Петербургом и его судьбой по долгу службы?