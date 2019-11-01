Екатеринбург, , 14:35 — REGNUM В Екатеринбурге парковка на площади 1905 года будет закрыт в ночь с 15 на 16 ноября из-за начала подготовительных работ по оборудованию ледового новогоднего городка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Торжественное открытие центральноё ёлки планируется провести 27 декабря. Главный ледовый городок будет работать в течение месяца и его демонтаж начнётся 28 января 2020 года и завершится 4 февраля.

Отметим, что темой ледового городка в этом году станет история открытия Антарктиды. Центральной фигурой городка станет парусник, на котором русские мореплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаила Лазарева в 1820 году открыли новый континент.