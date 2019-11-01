Донецк, , 14:29 — REGNUM Представители украинских радикальных группировок намерены сорвать процесс разведения сил в районе населённых пунктов «Петровское — Богдановка», сообщил 1 ноября во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.

По информации разведки Народной милиции ДНР, в районе ближайшего к участку разведения населённого пункта Николаевка строится тренировочный лагерь для подготовки отрядов украинских радикалов.

«29 октября в район населённого пункта Николаевка прибыли три автобуса с юношами в возрасте до 19 лет в сопровождении вооружённых людей. На данный момент полным ходом идет обустройство тренировочного лагеря, в котором с ними будут проводиться занятия по огневой подготовке и тактике поведения при участии в протестных акциях», — рассказал Басурин.

По его словам, националисты рассчитывают, что молодым людям удастся заблокировать отвод вооружённых формирований Украины, поскольку ВСУ не будут применять силу.

Басурин добавил, что власти Украины готовятся оказать сопротивление националистам, силы МВД и Нацгвардии проводят соответствующие тренировки:

«На железнодорожной станции города Красноармейск проведена совместная тренировка по деблокированию движения в районе железнодорожной станции и подавлению протестных выступлений».

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