Донецк, 1 ноября 2019, 14:29 — REGNUM Представители украинских радикальных группировок намерены сорвать процесс разведения сил в районе населённых пунктов «Петровское — Богдановка», сообщил 1 ноября во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.
По информации разведки Народной милиции ДНР, в районе ближайшего к участку разведения населённого пункта Николаевка строится тренировочный лагерь для подготовки отрядов украинских радикалов.
По его словам, националисты рассчитывают, что молодым людям удастся заблокировать отвод вооружённых формирований Украины, поскольку ВСУ не будут применять силу.
Басурин добавил, что власти Украины готовятся оказать сопротивление националистам, силы МВД и Нацгвардии проводят соответствующие тренировки:
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