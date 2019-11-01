Екатеринбург, , 14:35 — REGNUM В столице Среднего Урала уже через две недели начнут строить ледовый городок на площади 1905 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Территория для строительства будет огорожена в ночь с 15 на 16 ноября 2019 года — соответственно, теперь там будет надолго закрыта парковка. Открытие центральной ёлки произойдёт 27 декабря 2019 года, она простоит до 27 января 2020 года.

Разбирать городок начнут 28 января 2020 года, и уже 5 февраля территория площади будет снова открыта для автомобилистов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году ледовый городок планируют перенести в Исторический сквер. Новое место позволит расширить площадь городка, уверены в мэрии.

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