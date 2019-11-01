Волгоград, , 14:06 — REGNUM В Волгограде проходит международный форум общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке». В мероприятиях форума принимают участие представители разных стран мира, в том числе Южной Осетии. Об этом 31 октября сообщает информагентство «Рес».

Представители Южной Осетии намерены обсудить на форуме вопросы и перспективы сотрудничества в гуманитарной, социальной и экономической сферах.

Форум проводится шестой раз и является площадкой для взаимодействия представителей власти, бизнес-сообщества, науки и общественности России и ее зарубежных партнеров с целью укрепления сотрудничества, расширения международных общественных связей для эффективного решения современных глобальных и региональных проблем, обеспечения безопасного развития народов и государств.