Рим, , 14:01 — REGNUM Никакого «нашествия мигрантов в Италию» после смены власти не происходит, заявила в пятницу, 1 ноября, новая глава МВД страны Лучана Ламорджезе, комментируя заявления своего предшественника Маттео Сальвини.

В 2019 году число прибывших в страну мигрантов сократилось, а число отправленных из Италии — выросло, сказала Ламорджезе.

Сальвини, возглавлявший МВД до августа 2019 года, в ответ заявил, что Ламорджезе оперирует данными, не соответствующими действительности.

Как сообщалось ранее, после смены правительства Италии новые власти страны разрешили перевозчикам мигрантов доставлять их в Италию, однако настаивают на перераспределении миграционного потока во все страны ЕС.