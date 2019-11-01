Иркутск, , 14:00 — REGNUM В Иркутской области перед судом предстанет 34-летний предприниматель, обвиняемый в мошенничестве на сумму более 18 млн рублей. Об этом сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Установлено, что мужчина на арендованном участке для индивидуального жилищного строительства начал самовольно строить многоквартирный дом из несколько блок-секций. Однако дом так и не был достроен, а землю, которую в процессе он выкупил, предприниматель продал.

«После обвиняемый, вводя граждан в заблуждение о законности строительства указанного многоквартирного жилого дома, стал реализовывать расположенные в нем жилые помещения», — отметили в прокуратуре.

Всего таким образом ему удалось обмануть двадцать граждан.

Читайте также: Прокуратура займётся проблемами обманутых дольщиков в Бурятии