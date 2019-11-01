Бабаюртовский район, Дагестан, , 14:04 — REGNUM Следователи назвали предварительную причину пожара в частном доме в Бабаюртовском районе Дагестана, в котором погибли двое детей. Возгорание могло произойти из-за неисправной электропроводки, сообщили ИА REGNUM 1 ноября в пресс-служба управления СК РФ по республике.

Напомним, пожар произошел в частном доме в селе Камилюх рано утром 1 ноября. В результате происшествия погибли дети четырех и пяти лет. Их 29-летняя мать и восьмилетняя дочь с ожогами были госпитализированы. Еще один мальчик полутора лет не пострадал.

В настоящее время на месте работают следователи и профильные специалисты МЧС. Устанавливаются обстоятельства трагедии, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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