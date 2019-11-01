Москва, , 14:00 — REGNUM Предельное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Москве во втором полугодии 2020 года не должно превысить 5%, однако реальные цифры могут отличаться в меньшую сторону. Этот вывод следует из сообщения департамента экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

ЖКХ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В департаменте напомнили, что распоряжением правительства РФ утвержден предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2020 год. Согласно документу, в Москве этот рост во втором полугодии не должен превысить 5%.

«Это максимальная величина роста стоимости коммунальных услуг, превысить которую субъект не может», — пояснили в пресс-службе.

Так, в 2019 году предельный уровень установлен на уровне 4,8%, в то время как реальное повышение не превысило 4,1%, отметили в департаменте.

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