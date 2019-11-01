Пермь, , 13:59 — REGNUM Управление капстроительства Пермского края объявило конкурс на поиск подрядчика для проектирования работ по реставрации и приспособлению корпусов бывшего завода им. Шпагина под краеведческий музей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Начальная (максимальная) цена лота — 125 млн рублей. Предполагается, что работы по проектированию займут чуть больше одного года, а затем последует реставрация. К 300-летию Перми, которое столица региона отметит в 2023 году, музейно-культурный комплекс должен быть полностью сформирован на территории бывшего завода.

Напомним, проект реновации территории завода получил одобрение на уровне всей вертикали власти — от гордумы до президента. За счет краевого бюджета промышленная площадка выкуплена, и на ней разместят культурный кластер. В частности, на территории бывшего завода расположится новое здание Пермской художественной галереи, краеведческий музей и Музей современного искусства PERMM.

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