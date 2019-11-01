Палермо, Италия, 1 ноября 2019, 13:55 — REGNUM Корабль перевозчиков нелегальных мигрантов Alan Kurdi, принадлежащий неправительственной организации Sea Eye, в течение недели не впускают в порты Италии, передаёт Mediaset в пятницу, 1 ноября.
Корабль находится у берегов Сицилии, на его борту — 88 человек.
Как сообщалось ранее, после смены правительства Италии новые власти страны разрешили перевозчикам мигрантов доставлять их в Италию, однако настаивают на перераспределении миграционного потока во все страны ЕС.