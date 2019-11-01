Ташкент, , 13:55 — REGNUM Размер ежемесячной заработной платы заместителя министра образования и науки Казахстана Шолпан Кариновой составляет 600 тыс. тенге ($1,54 тыс.). Об этом замминистра сказала 1 ноября, отвечая на вопрос журналистов, сообщает издание Tengrinews.kz.

Она отметила, что заработная плата зависит от стажа на государственной службе. Каринова была назначена заместителем министра образования и науки Казахстана 31 августа 2019 года.

Шолпан Кариновой родилась в 1972 году. В 1994 году окончила Кокчетавский педагогический институт им. Ш. Алиханова по специальности «учитель русского языка и литературы в казахской школе».

С 2005 по 2018 год Каринова занимала руководящие должности в управлении образования Севро-Казахстанской области.

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