Москва, , 13:45 — REGNUM Большая часть жителей России выступили за введение федерального отцовского капитала в размере 453 тыс. рублей. Такую меру поддержки многодетных семей поддерживают 74% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства.

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Участники опроса, проводившегося с середины августа по середину октября 2019 года в 83 субъектах РФ, считают, что средства отцовского капитала можно направить на приобретение жилья (такого мнения придерживаются 80% опрошенных), оплату ипотечного займа (68%) и приобретение семейного автомобиля (61%).

Также опрос показал, что 57% респондентов поддерживают введение единого статуса многодетных семей на территории всей страны.

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Добавим, что в исследовании приняли участие более 10,8 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, идею ввести «отцовский капитал» в мае 2019 года предложил член общественного совета при Минтруда РФ Сергей Рыбальченко. По его мнению, выплаты могли бы ввести наряду с материнским капиталом как дополнительную меру поддержки семей с детьми.

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