Красногорск, , 13:47 — REGNUM В Московской области из-за осадков и гололедицы продлили «желтый» уровень погодной опасности. Об этом 1 ноября сообщает РИАМО.

По прогнозу Гидрометцентра, в ночь на 2 ноября температура воздуха упадет до минус 1−3 градусов. Днем воздух прогреется до 1−3 градусов тепла. В регионе будет облачно, местами пройдут осадки, на дорогах гололедица. Потенциально опасный («желтый») уровень сохранится до 10 утра 2 ноября.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области за сутки очистили от наледи свыше 15 тыс. км дорог.

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