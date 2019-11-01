Москва, , 13:47 — REGNUM В Мещанском районе Москвы проведут капитальный ремонт дома 1892 года постройки. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов столицы.

Четырехэтажное здание расположено по адресу: Печатников переулок, дом 21 расположено на территории культурного слоя «Земляного города».

Как отметила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева, проектная документация на проведение капремонта уже согласована. В рамках проекта предусматривается ремонт как внутренней, так и внешней отделки здания. Существующий внешний облик здания сохранят.

В ходе капремонта проведут работы по восстановлению и окраске стен, цоколя, а также оконных и дверных откосов. Также заменят элементы водосточной системы, отливов, дверей по всему периметру здания, оконных блоков в местах общего пользования, проведут ремонт помещений подвала и чердака. Предусмотрен восстановительный ремонт в зонах замены коммуникаций по всему объему здания, включая восстановление настенной керамической плитки в санузлах, ванных и на кухнях.