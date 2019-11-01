Ростов-на-Дону, , 13:44 — REGNUM В Ростове-на-Дону появится десять пешеходных зон. Часть из них появится в 2020 году, остальные — до 2023 года. Некоторые объекты включены в список проектов «с учётом общественного резонанса». Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

В список краткосрочных проектов включено восемь зон. В их числе — пешеходная часть вдоль улицы Малюгиной, бульвар Новосёлов в Ворошиловском районе, Измайловский бульвар в микрорайоне Суворовский. Долгосрочные объекты, срок реализации которых продлён до 2023 года, включают в себя лестничный спуск в створе проспекта Чехова и переулка Университетского, часть переулка Газетного, пешеходную зону в районе земельного участка по ул. Жмайлова, 19а.

«В Железнодорожном районе, учитывая значительный общественный резонанс на интернет-портале «Активный ростовчанин», включена в перечень пешеходная зона в районе Вертолетного поля», — уточнили в администрации.

Ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко отметил, что при реализации проектов «необходимо по максимуму учитывать пожелания и предпочтения ростовчан», а также информировать жителей о промежуточных результатах и конкретных сроках исполнения.