Оренбург, , 13:42 — REGNUM В Оренбургской области с начала 2019 года диспансеризацию прошли более 288 тысяч человек. Из них 92 тысячи — это сельские жители, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

По данным ведомства, на сегодняшний день план проведения профилактических осмотров и диспансеризации населения выполнен на 73%. Медики отмечают, что среди прошедших диспансеризацию у 37% проблемы с артериальным давлением, у 30% отмечена низкая физическая активность и избыточная масса тела, а 44% придерживаются нерационального питания.

По данным еженедельного оперативного мониторинга результатов диспансеризации в целом по региону в 2019 году впервые выявлено 11,8 тыс. случаев болезней системы кровообращения, 728 подтвержденных случаев онкозаболеваний и 675 случаев заболеваний сахарным диабетом.

Почти в 93% случаев в отношении пациентов с впервые выявленными заболеваниями установлено диспансерное наблюдение. На допобследование направлено 8 940 оренбуржцев, для получения высокотехнологичной помощи — 956, получения санаторно-курортного лечения — 2 631 человек.