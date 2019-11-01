Владикавказ, , 13:41 — REGNUM В Северной Осетии назначена мера пресечения в виде домашнего ареста подозреваемому в мошенничестве на 94 млн рублей. Житель города Владикавказа обвиняется в присвоении обманным путем земельного участка, сообщили ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе Следственного комитета по республике.

Установлено, что участок на улице Гастелло площадью более двух гектаров, мужчина получил в аренду еще в 2013 году. В 2014 году он обратился к властям города с заявлением о воде в эксплуатацию объекта, который им уже якобы построен на данной территории. В администрацию Владикавказа им были представлены подложные документы, на основании которых злоумышленнику выдали требуемое разрешение. После этого он получил документы на право собственности на земельный участок.

По факту нанесения крупного размера администрации города Владикавказа было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Его расследование продолжается.

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