Вильнюс, , 13:37 — REGNUM С сегодняшнего дня, 1 ноября, максимальная скорость на автомагистралях Литвы снижена со 130 км/ч до 110 км/ч, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ограничение будет сохраняться до 31 марта 2020 года, после чего по автомагистралям страны вновь можно будет двигаться с максимальной скоростью в 130 км/ч.

С 1 ноября появились некоторые изменения в ПДД. На перекрёстках с сегодняшнего дня разрешено, при зелёном свете светофора без указателей, поворачивать налево, при отсутствии сигнала в дополнительной секции. Пропустив пешеходов, разумеется.

В ноябре в Литве также начинается традиционный сезон замены летних покрышек на зимние. Ожидается, что основной ажиотаж произойдёт уже на следующей неделе, 4−8 ноября. 1 ноября в Литве выходной день и шиномонтажные мастерские не работают, при том что уже вторые сутки по всей стране идёт мокрый снег.