Рязань, , 13:36 — REGNUM 22-летнего жителя Рязани, гражданина иностранного государства, подозревают в развратных действиях по отношению к подростку. Мужчина в интернет-переписке обменивался сообщениями интимного характера с 12-летней девочкой. По ходатайству следствия суд постановил заключить его под стражу, сообщили 1 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Следователи считают, что подозреваемый познакомился с подростком в одной из социальных сетей в ноябре 2018 года. Он присылал 12-летней девочке, проживающей в другом регионе, сообщения интимного характера, просил прислать фотографии с изображением обнажённых частей её тела. Мужчину задержали и взяли под стражу.

В региональном СК проводят необходимые экспертизы, устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.