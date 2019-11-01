Кызылтепе, , 13:45 — REGNUM Переброска турецких танков к границе с Сирией была замечена утром 1 ноября на территории Турции. Об этом сообщает газета Yeni Safak.

Журналисты издания сообщают, что боевую технику перевозили на платформах грузовики. Отмечается, что колонна двигалась в сторону приграничного турецкого района Кызылтепе.

Напомним, сегодня, 1 ноября, началось совместное патрулирование военными России и Турции территории Сирии. Мероприятия проводятся в соответствии с договоренностями между Анкарой и Москвой, которые были заключены в Сочи 22 октября.