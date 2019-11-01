Вильнюс, , 13:31 — REGNUM По всей Литве с сегодняшнего дня, 1 ноября, вступил в силу запрет на продажу детских напитков, имитирующих алкогольную продукцию, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В первую очередь речь идёт о так называемом «детском шампанском» — лимонадах в бутылках, полностью повторяющих форму газированного вина.

Этот законопроект по инициативе министерства здравоохранения Литвы был принят ещё в июне 2019 года, однако его вступление в силу отложили, позволив производителям успеть распродать уже готовую продукцию. Основным мотивом запрета стало предположение министерства, что «детское шампанское» с ранних лет психологически приучает детей к ассоциации, что праздник не может обойтись без алкоголя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве продолжается антиалкогольная кампания. За три года была полностью запрещена реклама алкоголя любого вида, сокращено время продажи спиртного (до 20.00 часов в будние дни и до 15.00 в воскресенье), запрещены скидки и акции на алкоголь, значительно повышены акцизы. Литва, согласно данным ВОЗ, в лидерах по употреблению алкоголя на душу населения в мире.