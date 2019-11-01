Таллин, , 13:30 — REGNUM Разработчики ролевой видеоигры Disco Elysium сообщили, что они собираюст перевести её на китайский, польский, французский, немецкий и русский языки. Об этом 1 ноября сообщил портал «Мир фантастики».

В интервью разработчикам геймдизайнер Роберт Курвиц сказал, что релиз Disco Elysium состоится на платформах PlayStation 4 и Xbox One в 2020 году. Создатель игры отметил, что его компания не хочет нанимать сторонних разработчиков, занимающихся портированием игр.

«Мы думаем, что она действительно очень хорошо подойдет для игры на приставке, потому что тебе не нужно переходить на мелкую тактику и использовать для этого мышь», — сказал Курвиц, добавив, что характер игры повествовательный.

Напомним, студия ZA/UM выпустила игру Disco Elysium на ПК 15 октября 2019 года. Геймерам предлагается управлять полицейским-алкоголиком, который расследует убийство в вымышленном городе Ревашоль.

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