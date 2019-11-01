Оренбург, , 13:30 — REGNUM В Оренбургской области в написании Большого этнографического диктанта 1 ноября приняли участие более 4 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Регион не первый год участвует в акции и рост количества участников свидетельствует о том, что диктант пользуется популярностью. В 2018 году акцию поддержали 3849 человек.

Напомним, что международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» прошла во всех муниципальных образованиях Оренбуржья. Работало 67 площадок. Центральная площадка была организована на базе Института непрерывного образования Оренбургского педуниверситета.

«Область наша — многонациональная, с сильными традициями дружбы и добрососедства. Этнографический диктант позволяет ещё глубже узнать нашу страну, историю, традиции и относиться друг к другу с уважением. Нас всех объединяет любовь к Родине, к нашему Оренбуржью», — сказал и. о. первого вице-губернатора — первого заместителя председателя правительства Оренбургской области Сергей Балыкин.

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