Москва, 1 ноября 2019, 13:28 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении социолога Леокадии Дробижевой. Документ подписан 1 ноября и опубликован на портале правовой информации.
Дробижева получит премию за вклад в укрепление единства российской нации 2019 года, ей будет присвоено почётное звание лауреата премии.
Леокадия Дробижева возглавляет Центр исследования межнациональных отношений Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (РАН).
Отметим, что у премии есть также денежный размер, он составляет 2,5 млн рублей.