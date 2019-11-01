Ростов-на-Дону, , 13:26 — REGNUM Ко Дню народного единства в Ростове-на-Дону будет введён режим повышенной готовности. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по делам Го и ЧС 1 ноября.

Режим повышенной готовности в областном центре будет введён с 18:00 мск 1 ноября до 9:00 мск 5 ноября. Горожан и гостей областного центра спасатели также призывают в праздничные и выходные дни соблюдать меры безопасности, быть бдительными и в экстренных ситуациях звонить по номеру 112.

ИА REGNUM ранее сообщало, что коммунальные и экстренные службы Ростовской области готовы к ноябрьским праздникам. Бригады спасателей и коммунальщиков будут работать в усиленном режиме.

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