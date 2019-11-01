Нью-Йорк, США, , 14:16 — REGNUM Строители вообще и работники строительной сферы в целом чаще работников других сфер принимают наркотические вещества, сообщает AMNA со ссылкой на данные нового американского исследования.

Результаты исследования, опубликованные в научном издании Drug and Alcohol Dependence, показали, что из всех типов профессий именно строители — первые в применении кокаина, вторые в употреблении марихуаны и показывают плохие результаты в употреблении опиоидов.

Строительная индустрия — одна из крупнейших отраслей в США, работники этой сферы подвержены высокому риску травматизма и смертности. Недавние исследования показали, что вероятность умереть от передозировки опиоидов у них в 6−7 раз выше, чем у работников других индустрий.

«Работники в области строительства подвергаются повышенному риску развития наркотической зависимости, что делает их уязвимыми для травм, связанных с работой, или даже для смертей от передозировки», — считает профессор эпидемиологии в департаменте Здравоохранения Нью-Йоркского Университета Дэниела Обанд.

Используя национальные официальные данные за 2005−2014 годы, Обанд и её коллеги изучили истории 293 492 человек.