Москва, , 13:29 — REGNUM В районе Лефортово на юго-востоке Москвы построят снегоплавильный пункт площадью около 400 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству столицы.

Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, новый снегоплавильный пункт поможет разгрузить уже существующую систему уборки снега.

Процесс плавления снега на пункте будет состоять из нескольких этапов. Первый — выгрузка снега в секции снегоплавильных камер через решетки, которые улавливают крупный мусор. Второй — плавление снега циркулирующей в камере водой и дополнительная очистка от примесей. Затем идет отстаивание, фильтрование и сбор нефтепродуктов. Очищенная вода будет спускаться в городской коллектор.

На территории снегоплавильного пункта построят также административно-бытовой корпус с кухней-столовой, комнатами для отдыха и подсобными помещениями.