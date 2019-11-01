Ярославль, , 13:21 — REGNUM В Ярославле строительство школы в микрорайоне «Сокол» опять откладывается. Подрядчик ООО «АТЭК энерго» из Коломны признан уклонившимся от заключения контракта по итогам открытого аукциона. Информация об этом размещена на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проект школы на Соколе в Ярославле Yarregion.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, городские власти дважды объявляли аукцион, на который никто не заявлялся. В третий раз заявилась компания из Коломны. Было принято решение заключить с ней контракт как с единственным участником без падения цены. Однако фирма не представила банковскую гарантию, предусмотренную конкурсной документацией. В связи с этим конкурсная комиссия признала ООО «АТЭК энерго» уклонившимся от заключения контракта.

Аукцион объявлен вновь по той же начальной цене — 496 млн. Ранее эксперты ИА REGNUM высказывали мнение, что цена строительства значительно занижена, и построить школу за эти деньги невозможно. Скорее всего, строительство в этом году уже не начнется. В этом случае городские власти рискуют потерять финансирование как из областного, так и из федерального бюджетов на 2019 год — это 179 млн рублей.

Школа строится по национальному проекту «Жилье и городская среда».

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