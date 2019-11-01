Москва, , 13:20 — REGNUM Материалы уголовного дела о наркотиках, которое продолжается после освобождения журналиста «Медузы» Ивана Голунова, находятся под грифом секретно. Об этом сегодня, 1 ноября, в Басманном суде Москвы в ходе заседания по жалобе адвоката Голунова заявил следователь.

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Уточняется, что речь идёт о материалах служебной проверки Главного управления собственной безопасности МВД РФ в отношении сотрудников полиции, уволенных после дела журналиста.

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Напомним, 1 ноября Басманный суд Москвы рассматривал жалобу адвоката Ивана Голунова Сергей Бадамшин на бездействие следователя СК. Адвокат указал, что проверка сообщения о преступлении в отношении Голунова «заволокичена», а возбуждения уголовного дела в отношения полицейских не последовало. В результате суд истребовал материалы проверки по делу у Следственного комитета. Заседание было отложено на 11 ноября.

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