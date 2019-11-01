Челябинск, , 13:19 — REGNUM Трагедия в детском саду Нарьян-Мара страшна сама по себе, но страшно и то, что в учреждение беспрепятственно проник посторонний, хотя детсад находится под видеонаблюдением и охраной. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает его пресс-служба.

«Это значит, что к вопросам безопасности относятся факультативно. Просто беда, когда такие системные ошибки вскрываются только тогда, когда происходит непоправимое», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре был убит шестилетний мальчик. Преступник ворвался в здание во время тихого часа и ударил ребёнка ножом. Он был быстро задержан. Здание детсада 1 ноября закрыто. А в регионах главы уже требуют проверить подобные учреждения на их безопасность. Такое поручение отдал и Текслер.

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