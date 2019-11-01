Владимир, , 13:16 — REGNUM Во Владимирской области 32-летнего бывшего государственного инспектора труда признали виновным в двух эпизодах получения взятки. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

В октябре 2018 года инспектор возглавил комиссию по расследованию несчастного случая со смертельным исходом с рабочим одного из муромских предприятий, одновременно в акционерном обществе проводилась внеплановая проверка по исполнению трудового законодательства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году госслужащий расследовал несчастный случай со смертельным исходом на предприятии в городе Муроме и нашёл нарушения. Однако он не стал указывать это в документах, чтобы руководство предприятия не привлекли к административной ответственности, и потребовал деньги за такую «услугу» — 80 тысяч рублей. На другом предприятии он получил ещё 15 тысяч рублей за то, что за допуск нетрезвого сотрудника к работе выписал предписание, а не административный штраф.

Свою вину инспектор признал полностью. Бывшему госслужащему назначили условное наказание в виде трёх лет и двух месяцев лишения свободы и штраф — 400 тысяч рублей. Также ему в течение трёх лет запретили занимать должности на государственной службе.

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