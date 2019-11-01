Воронеж, , 13:14 — REGNUM День народного единства 4 ноября в Воронеже отметят многочисленными концертами, выставками, спортивными и культурными мероприятиями, программу на праздничные выходные 2−4 ноября опубликовала администрация города.

В ряде районов мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства и празднику православных верующих День Казанской иконы Божьей матери, проходят ещё с конца октября — это выставки, концерты. Однако основные мероприятия непосредственно 4 ноября, а также в предшествующие выходные, 2 и 3 ноября.

4 ноября на площади у площадь у КДЦ «Северный» состоится митинг-концерт, посвященный празднованию Дня народного единства и открытию Дома Дружбы.

В тот же день в Воронежской филармонии откроется традиционный гала-концерт открытого городского фестиваля фольклорных и этнографических коллективов «На Казанскую» — в течение уже многих лет в Воронеж 4 ноября съезжаются коллективы из районов не только Воронежской, но и соседних Липецкой, Белгородской, Волгоградской областей, других регионов, чтобы исполнить старинные фольклорные песни, частушки, показать традиционные обряды.

В этом году в гала-концерте фестиваля примут участие ансамбли из Воронежа и области, Санкт-Петербурга, Липецка, Белгорода, Омска и Москвы. В программе прозвучит фольклор Сибири, центральных областей России, украинские народные песни.