Нур-Султан, , 13:10 — REGNUM Министерство внутренних дел Казахстана выступает с категорическим неприятием идеи легализации легких наркотиков. Об этом 1 ноября заявил начальник департамента по противодействию наркопреступности Тлеген Маткенов, сообщает издание Tengrinews.kz.

«На сегодняшний день Казахстан не собирается легализовывать употребление марихуаны в любом ее содержании», — заявил глава департамента.

По его словам, легализация легких наркотиков приводит к осложнению ситуации с наркоманами, которые употребляют тяжелые наркотики. Маткенов добавил, что ни один наркозависимый не пришел сразу к тяжелым наркотикам. «Все начинается с малого», — сказал глава департамента.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября Тлеген Маткенов заявил, что МВД Казахстана предложило установить уголовную ответственность за распространение наркотиков «посредством электронных информационных ресурсов».

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