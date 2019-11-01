Алма-Ата, Казахстан, , 12:54 — REGNUM Объем финансирования медицинской помощи в Алма-Ате с января 2020 года планируется увеличить в 1,5 раза. Об этом 1 ноября заявил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов, сообщает агентство «Казинформ».

1 ноября в акимате (администрации) Алма-Аты состоялось заседание регионального штаба по вопросам обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Министр отметил, что объем восстановительного лечения и паллиативной помощи вырастет в 7,5 раз и консультативно-диагностической помощи — в 6,7 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что стоимость медицинских услуг в республике в 2020 году возрастет на 15%. Это связано с введением системы ОСМС.

Читайте ранее в этом сюжете: Стоимость медицинских услуг в Казахстане возрастет на 15% — минздрав