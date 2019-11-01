Нур-Султан, , 12:34 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости создания в каждом регионе республики центров поддержки института семьи, сообщили 1 ноября в пресс-службе казахстанского лидера.

Глава государства посетил такой центр в городе Нур-Султане. Отмечается, что центр оказывает консультации по вопросам здравоохранения, образования, предпринимательства, адресной социальной помощи, а также по вопросам реализации жилищных программ.

Напомним, 18 октября директор центра поддержки института семьи «Жануя» Айгерим Танирбергенова заявила, что со дня открытия центра за помощью по различным вопросам обратились 4343 человека.

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