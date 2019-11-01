Москва, , 12:28 — REGNUM Центр организации дорожного движения Москвы рекомендует жителям столицы заранее спланировать маршруты вечерних поездок. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба ЦОДД.

По данным Гидрометцентра России, в Москве в пятницу вечером ожидается снег и гололедица. В связи с этим ЦОДД настоятельно рекомендует не пользоваться автомобилями, на которых не заменили летнюю резину на зимнюю. Если машина не «переобута», лучше пользоваться городским общественным транспортом, считают в организации.

В вечерний час пик возможно осложнение дорожной ситуации. Может увеличиться количество мелких аварий. Ожидается затруднение на вылетных магистралях в сторону области, а также на МКАД и ТТК.

По информации ЦОДД, в сторону области лучше выезжать либо до 15 часов, либо после 20.