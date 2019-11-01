Москва, , 12:25 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») рассказал о работе над обеспечением безопасности в детских садах после трагедии в Нарьян-Маре, передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября.

«Комитеты Госдумы по безопасности и по образованию сейчас вместе с Министерством просвещения и Росгвардией прорабатывают вопрос о необходимых изменениях в постановление правительства и к перечню требований к тем, кто охраняет детские сады и школы», — сказал Неверов.

По мнению парламентария, «в этих требованиях обязательно должны быть критерии физической и психологической подготовки сотрудников ЧОПов».

Очевидно, что нужно, чтобы эти требования были выполнимы не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах, на отдаленных территориях, указал он.