Майкоп, , 12:29 — REGNUM Иностранный гражданин пытался похитить 85,3 млн рублей у одного из крупнейших предприятий Адыгеи — завода «Зарем П». Преступление предотвратили сотрудники республиканского управления ФСБ, пишет 1 ноября «Адыгея сегодня».

Сообщается, что выходец с Ближнего Востока с помощью поддельных документов пытался взыскать с завода «Зарем П» задолженность по договору поставки в пользу турецкой компании «Марковеетси».

Следственный комитет Адыгеи в отношении злоумышленника возбудил уголовное дело по статье «Фальсификация доказательств по гражданскому, административному делу лицом, участвующим в деле».

Завод «Зарем П» более 20 лет производит алюминиевую продукцию и является одним из бюджетообразующих промышленных предприятий республики. В 2015 году он открыл производство в городе Майкопе.