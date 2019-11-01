Нальчик, , 12:23 — REGNUM В Кабардино-Балкарии задержан местный житель, находившийся в международном розыске с 2011 года. Его подозревают в хищении у одного из банков республики 164,316 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе МВД по региону.

Подозреваемого рызыскивали по линии Интерпола, так как было установлено, что он скрывался от правосудия в Турции. Его подозревали в мошенничестве в составе преступной группы и подкупе или принуждении к даче показаний.

При возвращении на родину подозреваемого в хищении кредитных денежных средств задержали 25 октября в аэропорту. Он арестован. Следственные действия по делу о многомиллионном хищении продолжаются.