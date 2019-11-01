Москва, , 12:26 — REGNUM Эдуард Вайно решил оставить свой пост вице-президента по внешним связям и взаимодействию с акционерами АО АвтоВАЗ. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба автокомпании.

Теперь Вайно планирует заняться стратегическим развитием предприятия в совете директоров компании.

«Эдуард Карлович Вайно вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами AO АвтоВАЗ принял решение сконцентрироваться на стратегических аспектах развития компании в совете директоров общества и оставить операционный пост вице-президента с 1 ноября 2019 года», — сообщает пресс-служба компании.

Глава тольяттинской автокомпании Ив Каракатзанис выразил благодарность Вайно за работу.

Напомним, Эдуард Вайно работает на АвтоВАЗе с 1990 года. В 2019 году ему исполнилось 70 лет.

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