Москва, , 12:14 — REGNUM

Предложение предоставить гражданам России право не оплачивать некачественные услуги ЖКХ можно только поддержать, сейчас права потребителей в этой сфере защищены плохо, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 1 ноября, комментируя инициативу депутата Госдумы Василия Власова.

Оплата услуг ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, депутат направил письмо министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву, предложив разрешить гражданам не оплачивать коммунальные услуги, если качество услуг не соответствует нормам.

«Предложение предоставить гражданам России право не оплачивать некачественные коммунальные услуги стоит только поддержать. Права потребителей коммунальных услуг в настоящее время защищены плохо, их защищённость необходимо повысить. В частности, путем упрощения процедуры доказательства некачественного характера услуги.

Тех же, кто не исполняет свои обязанности по предоставлению услуг ЖКХ, необходимо наказывать. В том числе и рублём.

К услугам, перечисленным в предложении депутата от ЛДПР, следует, на мой взгляд, добавить услугу по вывозу твердых бытовых отходов. Соответствующий закон давно вступил в силу, счета граждане России получают, однако далеко не везде, особенно в сельской местности, процесс сбора и вывоза ТБО организован должным образом: площадки под мусорные баки не оборудованы, старые свалки не рекультивированы.

Кстати говоря, и сейчас граждане имеют возможность защищать свои права путем подачи в прокуратуру жалоб на некачественно предоставляемую услугу. Этот законный механизм тоже нуждается в совершенствовании, но он, тем не менее, работает, и им следует пользоваться», — отметил Михаил Демурин.