Волгоград, , 12:17 — REGNUM Пожароопасный сезон завершился в Волгоградской области. Ограничения на посещения лесов были введены с 1 апреля по 31 октября 2019 года. Благодаря профилактическим мерам, площадь возгораний лесов сократилась более чем в три раза по сравнению с 2018 годом, сообщили 1 ноября в пресс-службе администрации региона.

В течение пожароопасного периода специалисты круглосуточно контролировали обстановку в лесах, рейды выполнялись по 45 маршрутам. Крупных лесных пожаров допущено не было. По данным регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, с апреля по октябрь 2019 года в зелёных зонах зафиксированы возгорания на площади 43,9 гектара — это в три раза меньше, чем в 2018-м, когда пожары регистрировались на площади более 144 гектаров.

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в 2019 году для лесничеств Волгоградской области приобретено более 50 единиц лесопожарной техники. До конца года в регион поступят ещё 20 единиц спецтехники.